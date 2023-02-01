الباز: معرض الكتاب «عرس ثقافى» ولا يوجد له منافس على مستوى العالم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن بعض المصريين يشعرون بدونية غير مبررة، وظهر هذا الشعور جليًا في سؤال أحد الصحفيين خلال ندوة بمعرض لقاهرة الدولي للكتاب، عندما سأل "متى يكون معرض القاهرة الدولي للكتاب قادرا على منافسة المعارض الدولية".

وأضاف خلال لايف البساط أحمدي، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "السؤال غلط، السؤال الصح هو تقدر المعارض الدولية على منافسة معرض القاهرة للكتاب؟، نحن لدينا عُرس ثقافي، رغم كل الأزمات، والناس راهنت، على فشل المعرض بسبب الأسعار، لكن الواقع أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا".

وأردف الباز: "لما أعلنوا جائزة البوكر العربية، 5 من المرشحين مصريين، 3 عرب حاصلين على جائزة نوبل، اثنين منهم مصريين، ومؤخرا تم اكتشاف أول مدينة سكنية كاملة، تعود للعصر الروماني، أرض مصر فيها كثير، موكب نقل المومياوات، كان حدثا عالميا نقلته قنوات العالم كله، حفل مصري بنجوم مصريين، العالم كله بيضرب تعظيم سلام لمصر وهي تنقل 20 ملكا، ثم حفل طريق الكباش عظمة".