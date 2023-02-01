الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صندوق التنمية الثقافية يحيى ذكرى عادل أدهم بعرض فيلم «الأشرار».. الليلة

عادل أدهم
عادل أدهم

تعرض سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، عرض الفيلم الروائي الطويل “الأشرار”، بطولة عادل أدهم، في إطار إحياء صندوق التنمية الثقافية، ذكرى رحيله. 

ويعقب العرض ندوة حول الفيلم يديرها المخرج السينمائي أشرف فايق المشرف على النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، كما يتم عرض الفيلم في نفس التوقيت بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ومركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة.

وتأتي الأمسية، إحياءا لذكرى رحيل الفنان عادل أدهم، والذي رحل عن عالمنا في التاسع من فبراير عام 1996، بعد رحلة فنية طويلة أثرى من خلالها شاشة السينما المصرية بالعشرات من الأفلام والأعمال الفنية المتعددة.

جدير بالذكر أن فيلم "الأشرار"، من إنتاج عام 1970؛ إخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة كل من الفنانين: رشدي أباظة مع ناهد شريف وبالاشتراك مع عادل أدهم وإبراهيم خان وصلاح نظمي وعبد الخالق صالح، قصة وسيناريو فيصل ندا، وتدور أحداثه حول مجموعة الأشخاص يقطعون الصحراء الغربية من أجل الحصول على المال ضمن مغامرة شيقة تنتهي بنهاية الأشرار وفوز الحبيبين.

ــ “مشبك شعر” في مركز الثقافة السينمائية

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء اليوم ــ يقيم مركز الثقافة السينمائية بمقره الكائن في 36 شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم “مشبك شعر” للمخرجة عطية خيري.

والفيلم يعد الأول فى مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد، تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو" من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

"مشبك شعر" معالجة وحوار وأغانى دكتور طارق مندور، موسيقي ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

يقوم بأداء أصوات الشخصيات مجموعة من النجوم: لطفي لبيب، سامي العدل، ريهام عبدالغفور، أحمد صلاح السعدني وعهدي صادق.

ويأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية بمناسبة بدء أجازة نصف العام.

وأشارت المونتيرة منار حسني إلى أن مركز الثقافة السينمائية، بصدد إقامة العديد من الفعاليات الخاصة خلال أجازة منتصف العام للفئات العمرية المختلفة حيث يحرص المركز دائما علي تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتى تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.

صندوق التنمية الثقافية يحيي ذكري عادل أدهم بعرض فيلم الأشرار فيلم “مشبك شعر”

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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