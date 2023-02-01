الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مباحثات شكرى ولافروف.. أحمد سيد أحمد: توقيت اللقاء يعكس انفتاح سياسة مصر الخارجية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع لافروف بموسكو، يعكس السياسة الخارجية المصرية المنفتحة على كل الدول التي تقوم على بناء شراكات متوازنة مع كل القوى البارزة في النظام الدولي. 

 

وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سهلي،  أن الشراكات المتوازنة تعمل على تعزيزوخدمة المصالح المصرية، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرر الدولي، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم، حيث يتم التحضير للاحتفال بمرور 80 عاماً على  هذه الاقات الدبلوماسي.

 

وأوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، أن روسيا هي التي تربطها علاقات قوية واقتصادية، منذ الاتحاد السوفيتي السابق، لافتاً إلى أن ححم التبادل التجاري يصل إلى 6 مليار دولار، بما يضع روسيا في مقدمة الدول القادرة، بما يضع مصر في الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن روسيا هي بوابة أفريقيا إلى أو رويا.

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