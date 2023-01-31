الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

زيارة ليلية.. رئيس الزمالك فى الجبلاية لحل أزمة القيد قبل غلق الباب

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تواجد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلاية في الوقت الحالي من أجل العمل على حل أزمة قيد الصفقات التى تم إبرامها فى الميركاتو الشتوى الحالى قبل دقائق من غلق باب الانتقالات.

وتعاقد الزمالك مع ناصر منسي قادمًا من البنك الأهلي وأحمد بلحاج من أسوان، بجانب عودة محمود شبانة من سموحة بعد انتهاء إعارته في الميركاتو الشتوي.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد لموسم الانتقالات الشتوية للدوري المصري في كل الدرجات، في الثانية عشرة صباحًا من منتصف ليل الأربعاء. 

اتحاد الكرة إدارة نادي الزمالك الانتقالات الشتوية المقبلة غلق باب القيد مرتضى منصور

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