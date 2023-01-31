زيارة ليلية.. رئيس الزمالك فى الجبلاية لحل أزمة القيد قبل غلق الباب

تواجد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلاية في الوقت الحالي من أجل العمل على حل أزمة قيد الصفقات التى تم إبرامها فى الميركاتو الشتوى الحالى قبل دقائق من غلق باب الانتقالات.

وتعاقد الزمالك مع ناصر منسي قادمًا من البنك الأهلي وأحمد بلحاج من أسوان، بجانب عودة محمود شبانة من سموحة بعد انتهاء إعارته في الميركاتو الشتوي.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد لموسم الانتقالات الشتوية للدوري المصري في كل الدرجات، في الثانية عشرة صباحًا من منتصف ليل الأربعاء.