محلل اقتصادى يكشف الهدف من إيقاف شهات ذات العائد 25%

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، سب قرار بنك مصر والبنك الأهلي بإيقاف العمل بشهادات الـ 25%، قائلاً:"إن الهدف من طرح شهادة الـ 25% قد تحقق".

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن هذه الشهادات كان لها وظيفة، لافتاً إلى أنه كان يجب على البنوك أن تقوم بعمل شهادات استثمارية ذات عائد كبير، بعد رفع البنك المركزي للفائدة 300 نقطة، وبالتالي كان هناك توجه من قبل البنوك بعمل شهادات استثمارية ذات عائد مرتفع.

وأضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن الهدف من طرح هذه الشهادات ذات العائد الكبير، هو منع الدولرة، حيث بيع الدولارات في مقابل الحصول على الجنيه المصري من أجل استثماره في الشهادات ذات العائد المرتفع بدلاً من اكتناز الدولار.

وأشار إلى أن التضخم يعتبر أحد أسباب طرح الشهادات الإستثمارية ذات العائد المرتفع، حيث اذا كان يمتلك المواطنين سيولة، سيتم بعد طرح هذه الشهادت جمع هذه السيولة من السوق وبالتالي ستكون قوة الطلب على السلع ستنخفض.