الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتابع سير العمل بمصنع تمور المحافظة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمصنع تمور المحافظة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجمع التمور التابع للمحافظة؛ لمتابعة استكمال أعمال التطوير وزيادة الطاقة التخزينية من محصول التمور، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد رجب مدير مديرية التموين بالمحافظة.

وأطلع محافظ الوادي الجديد، على خطة تسويق وتعاقد المصنع مع عدد من الدول منها روسيا وكندا والمغرب؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة، ووجّه بإستغلال وحدات التخزين والحفظ الموجودة، في حفظ الخضروات وطرحها بالمبادرات التابعة للوحدات المحلية لخفض الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

كما أشار إلى البدء في تنفيذ وحدة تصنيع للتمور بمركز باريس وتشغيل الوحدات التخزينية البالغ عددها ١٥ وحدة في حفظ المحصول بالمركز وتوفير فرص عمل لأبناءه.

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمصنع تمور المحافظة

وفي سياق متصل أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن خالص تهنئته وتقديره لنجاح المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية في الحصول على شهادة الأيزو في الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للتربة لثلاثة أعوام اعتبارًا من بداية العام ٢٠٢٣م وحتى نهاية ٢٠٢٥م، ليشمل بذلك مجال الاعتماد الممنوح للمعمل (المياه والتربة)، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة .

كما أكد وزير الري على تزويد المعمل وفروعه بأحدث الأجهزة والمُعدّات عالية التقنية ورفع كفاءة العاملين به؛ لتحقيق الاستفادة المُثلى من هذه المعامل وما تخرج به من قياسات ونتائج دقيقة.

يُذكر أن المعمل المركزي يتبعه (٣) معامل فرعية بالمنيا وطنطا والداخلة، ونجح في اجتياز اختبارات الكفاءة الحرفية التي اشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة، ليقف بين مصاف المعامل العالمية في جودة الأداء.

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمصنع تمور المحافظة
محافظ الوادي الجديد مجمع التمور استكمال أعمال التطوير توفير الكميات المطلوبة خفض الأسعار والتخفيف عن المواطنين روسيا وكندا والمغرب

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وائل لطفي

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