الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يدعو لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا

بوتين
بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته، اليوم الثلاثاء، بالتفاوض مع "مينسك" لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا.

وكلف بوتين وزيري الدفاع والخارجية، في منشور رسمي، بالتفاوض مع نظيريهما البيلاروسيين لإنشاء هذه المراكز، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. 

وشكلت بيلاروسيا، قاعدة خلفية للقوات الروسية في الهجوم الذي شنّته ضدّ أوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي، إلا أن جيش بيلاروسيا امتنع حتى الآن، عن الانخراط في القتال على الأراضي الأوكرانية. 

قوة عسكرية مشتركة

وفي منتصف أكتوبر، أعلنت بيلاروسيا وروسيا عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة بمهام دفاعية فقط.

وبعد أسبوع من الإعلان، وصلت أول دفعة من الجنود الروس، إلى بيلاروسيا.

وبحسب وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان لها يوم 16 أكتوبر: "وصلت القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية إلى بيلاروسيا"، من دون تحديد عدد هؤلاء العسكريين.

وقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده وروسيا ستنشران قوة عمل عسكرية مشتركة ردًا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد.

ويجري البلدان باستمرار تدريبات عسكرية واسعة النطاق، مما يثير بانتظام تكهّنات باحتمالية انخراط الجيش البيلاروسي في الحرب التي يخوضها حليفه في أوكرانيا.

​​​فلاديمير بوتين بيلاروسيا إنشاء مراكز تدريب عسكرية الحرب الروسية ـ الأوكرانية مرسوم

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وائل لطفي

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