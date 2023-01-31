في تصادم بعربة كارو.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في طريق الإسماعيلية

شهدت منطقة سرابيوم، بطريق "الإسماعيلية - السويس الصحراوي" حادث تصادم دراجة بخارية مع عربة كارو، وأسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، بينما تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى الحميات.

وورد إخطار بتصادم دراجة بخارية رقم "ط ه م 9276" مع عربة كارو، بمنطقة سرابيوم، بطريق "الإسماعيلية - السويس الصحراوي".

ضمت قائمة المصابين ماهر مصطفى عبد الله رج، 7 سنوات، مقيم الزقازيق بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم،و شنة وحيد عوض النجدي، 44 سنة مقيمة بالضباعية بأبو عطوة، بكدمة بالصدر، ومازن ياسر محمد عبد الرحمن، و7 سنوات، وأبو عطوة، منطقة الدبابات، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم زيدان محمود، 18 سنة، مقيم أبو عطوة، منطقة الدبابات بأعراض ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن، ومنار ياسر محمد عبد الرحمن، 12 سنة، مقيم أبو عطوة الدبابات، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، واضطراب بدرجة الوعي.

كما تم نقل المتوفى محمد عماد عبد السلام إبراهيم 18 سنة، مقيم أبو عطوة منطقة الدبابات، أثر تهشم بالجمجمة، إلى مشرحة مستشفى الحميات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.