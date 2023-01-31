الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

استئصال ورم سرطاني يزن «8 كجم» من معدة مريض بالدقهلية (صور)

امجد فؤاد
امجد فؤاد

تعرض أحد المواطنين، 28 عامًا لحادث أثناء استقلاله دراجة بخارية ويصاب بكدمات متفرقة بالجسم وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الطوارىء بجامعة المنصورة للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم.

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وأثناء إجراء الفحوصات الطبية تلاحظ للأطباء حجم البطن الكبير لذا تم عمل أشعة فوق صوتية خوفا من وجود نزيف داخلى ناتج عن الحادث وتبين وجود ورم كبير بتجويف البطن وهذا هو السبب المباشر لزيادة الحجم وبعد الاطمئنان على حالته الصحية وتلقيه العلاج المناسب للكدمات التى أصيب بها نتيجة للحادث تم تحويله بشكل فورى إلى مرکز جراحة الجهاز الهضمي.

وخلال تواجده بالعيادة الخارجية  تم مناظرته على الفور وتم عمل الفحوصات اللازمة والتي أكدت وجود ورم كبير بالبطن لم يكن له أي أعراض تذكر سوی ازدياد حجم البطن وتم تحضير الحالة لإجراء جراحة فورية.

وقام بالجراحة فريق طبى على مستوى متميز برئاسة الدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمى ورئيس أقسام الجراحة وأثناء الجراحة وجد أن الورم نشأ من جدار المعدة السفلى منطقة البواب وتمتد بشكل كبير يحتل معظم تجويف البطن الداخلى عدا منطقة الخوص ويضغط بشكل كامل على جميع الأعضاء الداخلية بشكل كبير وبعد 4 ساعات من العمل المتواصل نجح الفريق الجراحي فى استئصال هذا الورم بأمان وقد كان حجم 45×52×65 ووزنه ٧٨٧٢ جم وبعد الاطمئنان على حالة المريض ما بعد الجراحة تم نقله إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج.

ضم الفريق الجراحي الدكتور أمجد فؤاد، دكتور احمد حسين، دكتور عمر حشيش، دكتور محمد أمجد و فريق التحذير: دكتور أمجد زعلول، دكتور حسام النبوى وفريق التمريض: هيام الدسوقى، منى عرفات، نجوى سمير، رحاب حمدى، الفنى ممدوح حامد.

المواطنين حادث دراجة بخارية مستشفى الطوارئ كدمات

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