الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الخميس.. أول ظهور لنجل عمار الشريعي في «معكم منى الشاذلي»

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انتهت الإعلامية منى الشاذلي، من تسجيل حلقة خاصة عن الموسيقار عمار الشريعي، بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاته، تذاع يوم الخميس المقبل، ضمن حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة cbc.

وتشهد الحلقة أول ظهور لمراد الابن الوحيد لعمار الشريعي، بالإضافة لزوجة الموسيقار الراحل الإذاعية ميرفت القفاص. 

وتحكي الزوجة والابن تفاصيل وأسرار جديدة عن رحلة الشريعي في دنيا الطرب وأبرز الألحان التى قدمها لكبار المطربين.

وينفرد البرنامج بنشر 3 فيديوهات خاصة لم تذع من قبل من حياة عمار الشريعي، من بينها لقطات من حفل زفافه وسبوع نجله.

ويتحدث مراد الشريعي عن علاقته بوالده، وكيف كان يتعامل في منزله بعيدا عن الأضواء وسر عشقه للتكنولوجيا وكل ما هو جديد، سواء في عالم الموسيقى أو في الحياة الطبيعية.

أسرار جديدة cbc الإعلامية منى الشاذلي الحياة الطبيعية الد الخميس المقبل الموسيقار عمار الشريعي

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