ناهد راحيل: «حجاب الساحر» نص روائي نسوي بامتياز ويحتفي بجسد المرأة

شهدت قاعة فكر وإبداع ضمن فعاليات النشاط الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤، ندوة مناقشة رواية حجاب الساحر، بحضور الكاتب الصحفي والرَوائي أحمد الشهاوي، َالكاتب الصحفي والشاعر مصطفى عبادة، والناقدة ناهد راحيل، والناقدة لبنى إسماعيل.

وأشارت الكاتبة والناقدة الأكاديمية الدكتورة ناهد راحيل، إلى أن الرواية تحمل طبيعة نسوية وهذا ما يظهر واضحا عبر كتابة الجسد وظهرت بعض الأصوات النسوية تعلي من صورة جسدها ووصف شمس حمدي لجسدها في أحيانا كثيرة.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".