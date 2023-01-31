بمشاركة 120 لاعبا من 35 دولة.. انطلاق بطولة "مينا تور" بنادي مدينتي للجولف

انطلقت صباح اليوم فعاليات الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف "مينا تور" في نادي مدينتي للجولف ، التي تستمر فعاليتها حتى الثاني من فبراير، وذلك بمشاركة 120 لاعباً من 35 دولة مختلفة. ويبلغ مجموع جوائز الجولة الأولى للبطولة التي يستضيفها ملعب جولف مدينتي للمرة الأولى في مصر منذ عام 2020، 75 ألف دولار.

وتعد أحداث جولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"مينا تور" مؤهلة للحصول على نقاط تصنيف الجولف العالمية منذ عام 2016 ، والتي تتيح للاعبين الناجحين الفرصة لرفع تصنيفهم العالمي وخبراتهم الشخصية في اللعب الاحترافي.

ديفيد سبنسر ، مفوض جولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال :"يسعدنا أن نعلن أن موسم 2022/ 2023 سيستمر في نادي مدينتي للجولف الرائع الذي يعزز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويتيح للاعبين المحليين فرصة التنافس في منافسة عالمية المستوى ".





مضيفا: "لطالما كان هدف جولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو تطوير لاعبي المنطقة المحترفين والهواة لرياضة الجولف من خلال تزويدهم بفرصة المنافسة في الأحداث التي تدار بشكل احترافي. ويسعدنا أن نحصل على دعم العديد من اتحادات الجولف الإقليمية حيث نسعى جاهدين لضمان بلوغ لاعبي المنطقة كامل إمكاناتهم على الساحة العالمية".

من جانبه قال جوش نورث ، مدير عام نادي مدينتي للجولف : "يسعدنا جميعاً في نادي مدينتي للجولف أن نستضيف الفعاليات المصرية لجولة الشرق وشمال إفريقيا "مينا تور" في النادي لأول مرة ، والتي ستكون تجربة مثيرة لفريقنا الكبير أيضاً ، حيث نعمل بالفعل جاهدين لضمان تحقيق أهدافنا وتحقيق نفس الهدف لخروج هذه البطولة بأفضل صورة ممكنة"

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من البطولة بنادي مدينتي للجولف في الخامس من فبراير على أن تنتهي في السابع من الشهر ذاته. ويقام يوم رياضي ترفيهي Pro-Am يوم ٣ فبراير ويسهم إقامة مباراة بين 80 لاعبا من المحترفين والهواة .

وتقام بطولة "مينا تور" للجولف بعد النجاح الكبير لنادي مدينتي للجولف في استضافة بطولة سلسلة الجولة الآسيوية للمحترفين "الآشيان تور" في نوفمبر ٢٠٢٢ ، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف ، لتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبي العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

ونال نادي مدينتي للجولف ، المستضيف لفعاليات بطولة "مينا تور"، جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعامي 2021 و 2022 بحسب تصنيف World Golf Awards؛ لتميزه بتصميم عالمي وضعه بروبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالي 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتدير شركة “ترون” العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في العالم في إدارة وصيانة ملاعب الجولف وإستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الخاصة برياضة الجولف.