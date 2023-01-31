الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتابع استمرار إمداد المستشفيات المركزية الجديدة

الأجهزة الطبية الحديثة
الأجهزة الطبية الحديثة

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وصول العشرات من الأجهزة الطبية الحديثة والتجهيزات اللازمة لمستشفيات جهينة المركزي، وطهطا العام، وعدد من مراكز ووحدات طب الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

يأتي هذا في إطار استعدادات المحافظة لتشغيل المستشفيات المركزية التي تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بها، وكذلك وحدات طب الأسرة التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وأوضح المحافظ أن مستشفيات "طهطا العام، وجهينة المركزي"، وعدد من الوحدات الصحية الجديدة بقرى "حياة كريمة " شهدت خلال الأيام الماضية وصول العديد من الأجهزة الطبية، والتجهيزات الخاصة بالمستشفيات، منها أجهزة تنفس صناعي، وحضانات تنفس صناعي لحديثي الولادة، وتجهيزات خاصة بأقسام العمليات، والتعقيم، والمعامل، بالإضافة إلى أسرة الإقامة، وأسرة العناية المركزة، فضلا عن وصول أجهزة رسم القلب، والعديد من الأجهزة الأساسية، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد طفرة كبيرة على صعيد المستشفيات والأجهزة الطبية، لافتا إلى أن المواطن السوهاجي سيشعر قريبا بمدى التحسن في تقديم الخدمات الطبية. 

من جانبه، أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المديرية مازالت تستقبل الأجهزة، والتجهيزات الطبية، لكافة المستشفيات المركزية والعامة، والوحدات الصحية الجديدة، مشيرا إلى وصول ستة أجهزة أشعة عادية، وعدد من التجهيزات والأجهزة لمراكز طب الأسرة بقرى "حياة كريمة " تمهيدًا للتشغيل التجريبي قريبا، وهي " مركز طب الأسرة بالجزازرة، ومركز طب الأسرة بالغريزات بمركز المراغة، ومركز طب الأسرة " بني حميل"، والوحدة الصحية بـ"الغنيمية " بمركز البلينا، والوحدة الصحية بقرية " أم دومة " بطما، ووحدة "البربا " الصحية بجرجا، ووحدة "الزوك الشرقية" الصحية بمركز المنشاة، فضلا عن تشغيل وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية .

استعدادات المحافظة أعمال الإحلال أعمال الإحلال والتجديد الخدمات الطبية الإنتهاء من أعمال التجهيزات الخاصة التجهيزات الطبية

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