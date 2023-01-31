الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

النجار: تقييم الأعمال المقدمة لجوائز أدب الأطفال ساهمت في دعم هذا الفن

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

قالت كاتبة أدب الأطفال الأردنية تغريد النجار، إن تقييمها للجوائز المتعلقة بأدب الأطفال مثل جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان فى الأردن وغيرها، ساهمت في دعم هذا الفن الموجه للأطفال. 

وأضافت "النجار" خلال فعاليات ندوة "أدب الطفل فى الأردن"؛ ضمن فعاليات محور "شراكات محلية إقليمية" بالقاعة الدولية فى بلازا ٢، إن معايير تقييم المقدمة للجوائز فى مجال أدب الأطفال ما يمنح جائزة ما مصداقية عن غيرها من الجوائز.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب 2023 معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب معرض الكتاب بالقاهرة معرض القاهره الدولي للكتاب

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