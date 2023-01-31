برلمانية: طلب إحاطة لوزير الطيران بشأن سوء حالة مطار برج العرب ومستوى الخدمة به

تقدمت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمى، بشأن سوء حالة مطار برج العرب ومستوى الخدمة به، حيث إن هناك العديد من الشكاوى من الركاب بشكل يومي، بشأن مستوى تقديم الخدمات للمسافرين وذويهم، مع عدم توافر سبل الراحة والانتظار لهم.

وأضافت عليش، خلال طلب الإحاطة، أن إجراءات تطوير مطار برج العرب وتنفيذ مشروع توسعة المطار والبنية التحتية تأخرت كثيرا في الانتهاء منها مما جعل الأوضاع تزداد صعوبة، بجانب عدم الانتهاء من المرافق المتعلقة به لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية، بجانب عدم الانتهاء من تشييد مبنى الركاب الجديد بسعة 4 ملايين راكب سنوياً.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد أية رحلات شركة مصر للطيران داخل المطار للدول الأوروبية، بالرغم من أن الخطوط التركية تعمل بشكل جيد وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد رحلات داخل مصر بصورة يومية منتظمة ودائما ما يتم إلغاء الرحلة الداخلية الوحيدة حالة تنظيمها، بدون ذكر أسباب للمسافرين، خصوصًا للمسافرين إلى القاهرة وشرم الشيخ.

وأوضحت أنه لا يليق بمحافظة الإسكندرية والتي تعد العاصمة الثانية لمصر والتي بها كثافة عالية من السكان بالإضافة إلى ما حولها من محافظات أيضا أن يكون هذا وضع مطار برج العرب الدولي، مشددة على ضرورة أن يكون في أبهى صورة تضاهي المستويات العالمية وأن يقدم أفضل جودة في الخدمة، ولا بد من تحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوي الإقليمي،والارتقاء بمنظومة الطيران المدني.

وأوصت لجنة السياحة والطيران، الحكومة خلال مناقشة طلب الإحاطة، بحضور المستشار أمجد عارف مستشار وزير الطيران، ومحمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عبد المجيد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بعدة توصيات بشأن مطار برج العرب.

وأوضحت اللجنة، أن التوصيات هي إعداد خطة عاجلة وجدول زمني لرفع كفاءة مطار برج العرب، وتطوير مستوى وجودة الخدمة لاستيعاب حجم الحركة المتزايد على المطار، وتيسير الإجراءات المتبعة وخلق مرونة فى تلبية طلبات المسافرين، والانتهاء من مشروع مبنى الركاب صديق البيئة، وتأمين سلامة هبوط وإقلاع الطائرات بمطار برج العرب بما يتوافق مع المعايير الدولية، ورفع كفاءة الممر الرئيسى وإنشاء نظام صرف متكامل للأمطار.