الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كتاب أدب الأطفال يروون تجاربهم في الأردن بمعرض الكتاب

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

قالت كاتبة أدب الأطفال تغريد النجار، إن أدب الأطفال قبل سبعينيات القرن الماضى مبادرات فردية، مشيرة إلى أنه له خصوصية فى البداية لكن بدأت هذه النظرة تتغير فى الأردن والوطن العربى ابتداء من عام ١٩٧٧ العام الدولى لأدب الطفل الذى صاحبه اهتمام كبير بأدب الأطفال في الأردن.

 

وأضافت "النجار" خلال فعاليات ندوة "أدب الطفل فى الأردن"؛ ضمن فعاليات محور "شراكات محلية إقليمية" بالقاعة الدولية فى بلازا ٢، إن سبعينيات القرن الماضى لم يكن هناك بنية تحتية لأدب الأطفال سواء على مستوى وجود الرسامين أو المصممين أو دور النشر المختصة بأدب الأطفال حتى على المستوى المطابع لم يكن هناك سوى المطبعة الملكية.

 

وأشارت النجار، إلى أنه ابتداء من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى بدأت حركة النشر بأدب الأطفال تنشط فى المملكة الأردنية الهاشمية؛ خاصة الحركة النسوية المهتمة بأدب الأطفال.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الاحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

 

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وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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