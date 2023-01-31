الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناعة النواب» تطالب بحضور وزارة الصناعة لمناقشة رسوم إغراق على الحجر الجيرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قررت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدةـ إلى الأسبوع المقبل، حتى حضور وزارة الصناعة والتجارة في وجود هيئة الثروة المعدنية.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

وطالب معتز محمود بضرورة إحضار المخاطبات التي تمت بين الهيئة والجهات المختصة للمطالبة برسوم إغراق على الحجر الجيري لتسجيله بالمضبطة.

وطالب محمد نشأت العمدة مقدم طلب الإحاطة بدعم الصناعة المصرية والحد من تصدير الحجر الجيري في صورته الأولية كحجر كتلي خام، مشددًا علي ضرورة فرض رسوم صادر علي الحجر الجيري الخام من 350 إلى 500 جنيه مصري للطن، ما سيؤدي إلى إرغام المستورد الأجنبي على طلب كربونات الكالسيوم المصنعة في مصر ما سيزيد من صادرات مصر من حيث الكمية والقيمة وأيضًا لجلب المستثمر الأجنبي.

وقال ممثل الثروة المعدنية، إن الحجر الجيري ليس لنا سلطة عليه بل يتبع جهة ولاية أخرى، موضحًا أن الحجر الجيري يتبع المحافظات وليس الثروة المعدنية.

وأضاف ممثل الحكومة أن الهيئة بصدد رفع مذكرات للجهات المختصة للمطالبة برسوم إغراق على الحجر الجيري كمقترح من ضمن المقترحات.

وكان رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 12 فبراير المقبل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مناقشة 26 مادة من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وكذلك مواد الإصدار.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة: «نكتفي بهذا القدر من مناقشة مواد مشروع القانون، على أن يستكمل مناقشة باقي المواد في جلسة أخرى».

الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي هيئة الثروة المعدنية فرض رسوم مجلس النواب اليوم وزارة الصناعة والتجارة

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وائل لطفي

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