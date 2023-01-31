الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز يوضح موقف علي جبر من العودة بعد تعرضه للإصابة

علي جبر
علي جبر

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أخر كواليس الحالة الصحية لعلي جبر، عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وقال سعيد أن المدافع الدولي، غادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه عقب الاصطدام القوي الذي تعرض له خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

أوضح المدير الرياضي أن اللاعب توجه مباشرة بعد المباراة بصحبة الجهاز الطبي إلى المستشفى وخضع للفحوصات الشاملة، حيث تم تركيب دعامة لتثبيت الحاجز الأنفي بعد الاصطدام القوي، ونزع الفتيل من الأنف قبل مغادرة المستشفى.

شدد هاني سعيد على أن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى، أكد على أن علي جبر من المنتظر أن يشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية مع الفريق، بعد ٤ أيام مع ارتداء الماسك الواقي للوجه لتفادي الالتحامات القوية.

يذكر أن بيراميدز يعود بداية من الخميس، لاستئناف تدريباته بعد الراحة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المحدد لها يوم 7 فبراير المقبل، في إطار الجولة الأخيرة من الدور الأول لبطولة الدوري.

مواعيد مباريات بيراميدز في كأس الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد مواعيد مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة الأولى : بيراميدز * الجيش الملكي المغربي .. يوم الأحد 12 فبراير .. الساعة 9 مساء .. استاد الدفاع الجوي

الجولة الثانية: فيوتشر * بيراميدز .. يوم الأحد 19 فبراير .. الساعة 6 مساء .. استاد السلام

الجولة الثالثة: بيراميدز * أسكو كارا التوجولي .. يوم الأحد 26 فبراير .. الساعة 6 مساء .. استاد الدفاع الجوي

الجولة الرابعة: إسكو كارا التوجولي * بيراميدز .. يوم الأحد 8 مارس .. الساعة 6 بتوقيت القاهرة .. استاد دي كجوي بالعاصمة لومي.

الجولة الخامسة: الجيش الملكي المغربي * بيراميدز .. يوم الأحد 19 مارس .. الساعة 9 بتوقيت القاهرة .. استاد الأمير مولاي عبد الله بنزيمة الرباط.

ولم يتم الموعد النهائي لمباراة الجولة السادسة والأخيرة والتي تجمع بين بيراميدز وفيوتشر يوم 2 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، انتظارا لما ستسفر عنه مباريات وترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

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