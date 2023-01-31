الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

القاهرة الإخبارية: السلام والاستقرار فى جميع دول الجوار هو هدف مصر السياسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية، إن السلام والاستقرار في جميع دول الجوار هو هدف مصر السياسي.

السياسة المصرية تتسم بالحكمة والتوازن

وأكد، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم- عقب المباحثات الروسية المصرية بين سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره سيرجي لافروف- أن السياسة المصرية تتسم بدرجة كبيرة من الحكمة والتوازن ربما تفتقر إليها سياسات كثيرة، سواء في المنطقة أو خارجها.

الاستقرار والسلام في دول الجوار

وأشارت إلى أن هدف مصر الأساسي هو الاستقرار والسلام بشكل عام في جميع دول الجوار، وهو ما يلمسه ويلاحظه الجميع ومقدر من الجانب الروسي والعالم، كما أنها لا تتدخل بشكل سلبي في أي ملف من الملفات الهامة والمحورية بالنسبة لاستقرار المنطقة بأكملها.

مصر كعمود فقري وأساسي لاستقرار المنطقة 

وتابعت أن مكانة مصر الدولية والإقليمية واضحة جدا والجميع يقدر ذلك، كما أن الدول تعتمد علي مصر كعمود فقري وأساسي لاستقرار والتوازن والسلام في المنطقة ككل.

وعقد سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية أثمرت عن أهمية العلاقات المصرية الروسية على مر التاريخ الممتد بينهما، فيما سعى الجانبان إلى إيجاد الحلول السياسية حول عدد كبير من الأزمات التي تشهدها الساحة الدولية الآن.

مصر هدف مصر السياسي المباحثات الروسية المصرية شكرى لافروف

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وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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