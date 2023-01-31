الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه فى سب عمرو أديب

عمرو اديب ومحمد رمضان
عمرو اديب ومحمد رمضان

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 10001 جنيه، في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحالت جهات التحقيق 4 عرائض مُقدمة من المحامي طارق جميل سعيد، وبصفته وكيلا عن الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

صدر قرار الإحالة على خلفية الاتهامات المقدمة ضده في السب والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى دون ترخيص ونشر محتوى دون إذن.

عمرو أديب الفنان محمد رمضان تغريم نشر محتوى

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