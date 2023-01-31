الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

50 ألف جنيه.. إحالة 4 متهمين بقتل جارهم فى مصر القديمة للجنايات

متهمين
متهمين

أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، 4 متهمين من أسرة واحدة، بتهمة قتل شخص أثناء تشاجرهم؛ بسبب خلافات الجيرة، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن مشاجرة نشبت بين أربعة أشقاء، وثلاثة أشقاء آخرين من أسرة واحدة بسبب خلافات قديمة بينهم، فافتعل أحد أطراف الأسرة الأولى مشاجرة معهم، بسبب الخلاف القديم حيث اعترض على ركنة سيارة أحد أفراد أسرة المجني عليه، فنشبت بينهم المشاجرة.
 

وتبين أن المجني عليه حاول الحيلولة بين نشوب المشاجرة، وحاول إنهاءها، ولكن انهال عليه المتهم الأول بضربه أعلى رأسه باستخدام عصا خشبية، أسفرت عن سقوطه قتيلاً في الحال.
 

وتبين أن البداية كانت منذ فترة حينما نشأت علاقة بين المتهم الأول، وبين سيدة من أسرة المجني عليه، حيث تم كشف أمره عقب ضبطه يتسلل إليها من بلكونة شقتها، وبعد افتضاح الأمر اجتمع كبار المنطقة لحل الأزمة ودياً.

وتم الحكم على المتهم في مجلس عرفي بدفع مبلغ 50 ألف جنيه، مما أثار غضبه وترصد لهم للانتقام، حتى حانت فرصة المشاجرة وانقض على المجني عليه وأرداه قتيلاً.

وكان قسم شرطة مصر القديمة، تلقي إخطارا من النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين، وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين ٧ أشخاص من أسرتين، أسفرت عن وفاة أحدهم وحدوث إصابات متفرقة بالآخرين، أمكن ضبط جميع أطراف المشاجرة.

تحرر المحضر الرسمي بالواقعة، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التى باشرت التحقيق.

نيابة مصر القديمة الجزئية أسرة واحدة تشاجر محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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