الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمود عباس: نسعى للعمل مع واشنطن والمجتمع الدولى لإقامة الدولة الفلسطينية

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى

حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد وسط غياب الضغط الدولي، منتقدا التجاهل الدولي لأعمال إسرائيل دون رادع في ظل عمليات الاستيطان والقتل وتغيير هوية القدس المحتلة.

جاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن فى رام الله اليوم.

وزار وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، الضفة الغربية، ضمن جولته بالمنطقة والتي شملت القاهرة وإسرائل.

وقال الرئيس الفلسطيني، إنهم يسعون للعمل مع واشنطن والمجتمع الدولي وفق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية.

من جهته، حث "بلينكن" الجانبين على التهدئة، ومن المتوقع أن يكرر ذات الرسالة في اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

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«بلينكن» يؤكد من الضفة دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

وتعد هذه الجولة الرابعة للوزير الأمريكي للمنطقة منذ تقلده مهام منصبه، وقد شملت مصر وإسرائيل وذلك لبحث فرض التهدئة في المنطقة ومنع التصعيد.

الرئيس الفلسطيني الحكومة الاسرائيلية إسرائيل الاستيطان القدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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