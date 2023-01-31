بمشاركة 16 جامعة.. افتتاح المهرجان الترويحي للكليات المتخصصة في كفر الشيخ

نظمت جامعة كفرالشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، اليوم الثلاثاء، المهرجان الترويحي للكليات المتخصصة بالجامعات المصرية.

ويقام المهرجان الترويحي خلال الفترة من 30 ينايرحتى 2 فبراير المقبل، في كلية التربية الرياضية، ويحمل شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، بمشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون 16جامعة مصرية إلى جانب حضور ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ، والدكتور علي أبوشوشة والدكتور حسن يونس، نائبا رئيس الجامعة السابقان، وعمداء الكليات وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والعقيد أحمد عبد المنصف مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى.

وانطلقت فعاليات اليوم، بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم طابور عرض للجامعات المشاركة، ومجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية لفريق كلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ ، ثم أطلق رئيس الجامعة إشارة إنطلاق المهرجان .

ورحب وزيرالشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته عبر “الفيديو كونفرانس” بالحضور وطلاب الجامعات المصرية المشاركة، موجهًا الشكر إلى محافظ كفرالشيخ والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة على استضافة المهرجان، مشيدًا بإمكانيات جامعة كفرالشيخ، ومؤكدًا أهمية دور كلية التربية الرياضية في الجامعات المصرية، موضحًا أنه لا يوجد بناءً جيد للمجتمع دون الرياضة، مشيرًا إلى أهمية المهرجان.

ومن جانبه، قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، إن الدولة تهتم بالرياضة ومتابعة دعمها وتطويرها لتحقيق رياضة جماهيرية ترقى إلى المستوى المطلوب، ودعا الجميع إلى التعاون والعمل بثقافة جديدة تجسد أخلاق الرياضة، مؤكدًا أهمية اكتشاف المواهب وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المهرجان يأتي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية، وفي ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية ودور وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتقديم سبل الدعم للطلاب بالجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يساهم في دعم قدراتهم وخلق جيل قادر على التنمية.

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى أن المهرجان الرياضي يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، والتعرف على كل ما هو جديد في عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم، واستثمارطاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم،وتبادل الخبرات المختلفة في عدة مجالات وخصوصا المجال الرياضي إلى جانب عدد من البرامج الثقافية وورش العمل.

وأضاف أن المهرجان يسهم فى اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات في اكتشاف الأبطال والموهوبين بكافة الألعاب الرياضية الوطنية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المهرجان يأتي في إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية بمشاركة 16 جامعة مصرية وذلك بهدف توسيع نسبة المشاركة وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة.

وأشار «عبدالعال» إلى وجود تنافس كبير بين طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، وأضاف إن الغرض من المهرجان هو تنافس الطلاب منافسة شريفة لبناء شخصيتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم وتعزيز روح العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد بهدف كسب الأخلاق الرياضية العالية.

ونقل الدكتور أحمد حسان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات المهرجان، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم لطلاب الجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، مما يسهم في توثيق التعاون بين طلاب الجامعات ودعم قدراتهم، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي والترويحي لتخريج شباب قادر على تحمل مسؤلية بلاده، والذي يُساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات.