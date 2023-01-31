الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الطفولة والأمومة» ينظم ندوة «التصدي للعنف وآليات الحماية» بمعرض الكتاب غدا

ورشة عمل
ورشة عمل

ينظم المجلس عن تنظيم ندوة تحت عنوان"الدور المجتمعي للتصدي للعنف ضد الأطفال.. آلية الحماية وخط نجدة الطفل 16000"، الأربعاء 1 فبراير، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة بلازا بصالة 2، في إطار مشاركة المجلس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 لعام 2023.

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وتناقش الندوة القضايا المتعلقة بمناهضة العنف ضد الأطفال وأليات حمايتهم التي كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية، والدور الفعال الذي يقوم به خط نجدة الطفل 16000 في مكافحة العنف والاستغلال وكيفية استقبال الشكاوى والعمل على حلها مع رفع الخطر والضرر عنهم واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها وتوفير سبل الأمان والحماية لهم، فضلا عن أليات الإبلاغ والاتصال والتواصل مع الخط الساخن، بالإضافة إلى لجان حماية الطفولة ودورها الفاعل في التدخل العاجل مع الأطفال المعرضين للخطر.

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وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، قد نظم، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشتي عمل للأطفال ذوي الهمم، والأطفال المترددين على المعرض، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الأولى تحت عنوان "أعرف حقك". والثانية ورشة "الفن حياة".

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حضر ورشتي العمل الدكتور سمير أبو ريا، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وفريق عمل المجلس بالمعرض، والدكتورة رشا أرنسيت المدير الثقافى للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

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تضمنت الورشتان التعريف بحقوق الأطفال التي كفلها لهم قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وذلك بشكل مبسط وباستخدام الألعاب الترفيهية التي تتناسب مع أعمارهم.

الطفولة والأمومة ندوة الدور المجتمعي لتصدي للعنف آليات الحماية معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«الطفولة والأمومة» ينظم ندوة «التصدي للعنف وآليات الحماية» بمعرض الكتاب غدا

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