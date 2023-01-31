حبس عاطل يزور المستندات الرسمية فى السلام

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير المستندات والمحررات الرسمية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تفيد قيام عاطل بدائرة قسم السلام بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام، وخاصة تزوير الكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، وترويجها على عملائه، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية.

وتبين من التحريات أيضا قيام المتهم بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء وصفات منتحلة، أعلن من خلالها عن نشاطه الإجرامى فى مجال التزوير، واستقطاب المواطنين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال لدفع مبالغ مالية لدعم مؤسسات الدولة واتخاذه من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم استهدافه، وتم ضبطه، حيث عثر بحوزته على "كارنيهات "مزورة" باسم وصورة المتهم بصفات منتحلة منسوبين لجهات وهيئات مختلفة، بالإضافة إلى ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير".

وبفحص الهاتف المحمول الخاص به تبين احتواؤه على مستندات معدة للتزوير تؤكد نشاطه الإجرامى، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق "واتس آب" تفيد نشاطه الإجرامى، العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المزيفة بأسماء أشخاص منتحلة، ومحفظة إلكترونية تستخدم فى تلقى الإيداعات المالية المرسلة من عملائه وضحاياه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.