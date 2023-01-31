الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قذافى الدم» لـ«الدستور»: معرض الكتاب بدأ يأخذ مكانة تليق بمصر

أحمد قذافي الدم
أحمد قذافي الدم

قال أحمد قذافي الدم المسئول السياسي لجبهة النضال الليبية، إنه سعيد بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب وهي الزيارة التي تتكرر كل عام.

وقال «قذافي الدم» في تصريحات لـ«الدستور» إن العلم والمعرفة هما الفريضة القائمة على الأمة العربية، معبرًا عن سعادته أن يشهد معرض القاهرة للكتاب هذا الإقبال الكبير، واصفًا إياه بالرائع ويزداد توهجًا بين عام والآخر، وأنه بدأ يأخذ مكانة تليق بمصر.

ولفت إلى الإقبال الكبير على كتب «الشهيد معمر القذافي» على رأسها «الكتاب الأخضر»: «تقبل الناس على المعرفة، وتتعرف من جديد على بلدنا».

أحمد قذافي الدم معرض القاهرة الدولى الأمة العربية

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مصر فى عالم متغير

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