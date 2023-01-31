تحالف القوى المدنية يناقش مع رئيس جامعة الأقصر ملفات الأنشطة الجامعة

نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ لقاء مع الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، ناقش عددًا من الملفات الخاصة بأنشطة الجامعة خلال الفترة المقبلة وخطة عمل الجامعة في إطار مواجهة التغيرات المناخية، حيث تم التشاور بشأن آلية التعاون في إطار تحالف القوي المدنية من أجل المناخ ومناقشة خطة التحالف السنوية والأنشطة الشبابية المقترحة، وتم التنسيق لأسبوع البيئة بالجامعة خلال شهر مارس، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن عدد من المبادرات المجتمعية.

أيضًا تم تنفيذ جلسة نقاشية مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة والمناخ بمشاركة ٣٠ جمعية ومؤسسة، بقصر ثقافة الأقصر، حيث تمت مناقشة آلية وضع خطة تشاركية بدراسة مجتمعية للمشاكل المتواجدة بالمحافظة والعمل على حلها، وأيضًا التوعية الشاملة بقضايا التغيرات المناخية، وذلك لطبيعة المحافظة الخاصة، وتم إطلاق استمارة المشاركة تحت مظلة التحالف.

وقالت الدكتورة شيماء القصاص، أمين عام التحالف، إن ظاهرة تغير المناخ أصبحت التحدي الأبرز على الساحة الدولية لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، موضحة أن مؤتمر الأطراف الـ٢٧ لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كان بداية الطريق لتعزيز أواصر العمل البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وتحديد محاور الطريق في مجالات متعددة منها الطاقة النظيفة والنقل المستدام، مشيدة بالجهود المبذولة من القيادة السياسية.

من جهته، قال الدكتور هشام عيسى، مدير البرامج بمركز خدمات التنمية، إن مصر تسعى للاستفادة من الحلول القائمة علي الطبيعة، والتي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، وأشاد بمبادرة ENACT، ونوه بأن مؤتمر المناخ أتى بثماره.

كما رحب الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالتعاون مع التحالف، وأثنى على دور التحالف أثناء الموتمر، وأكد أن الجامعة شريك أساسي بالعمل البيئي.