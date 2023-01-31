عبدالحليم وشادية.. أبرز مبيعات دار الهلال فى معرض الكتاب

طرحت مؤسسة دار الهلال أعدادها القديمة التي تحدثت فيها عن أسرار وذكريات في حياة رموز الفن الجميل، إذ كانت هناك أعداد لعبدالحليم حافظ تلخص ذكرى حياته، وأسراره، ووداع جمهوره، وأعداد خاصة بدلوعة الشاشة الفنانة شادية، والتي تتحدث عن مسيرتها الفنية.

قال أحد القائمين على جناح دار الهلال، ببلازا ٢، لـ«الدستور» إن السيرة الذاتية لنجوم الزمن الجميل مازالت تجذب الملايين من المواطنين، الذين تعلقت بهم قلوبهم، معلقا: «الفن الجميل عمره ما يموت».

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.