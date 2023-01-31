الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خسارة القمة ورحيل فيريرا وتوديع الكأس.. حصاد الزمالك مع يناير 2023

الزمالك
الزمالك

«دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن» هو شعار الزمالك عندما خاض العديد من المواجهات الصعبة والقوية، في مسابقتي الدوري وكأس مصر يناير 2023.

إلا أن نتائج الفارس الأبيض، خلالها لما تكون كما أتمنى عشاقه وجماهيره ومسئولوه، فكان نزيف النقاط وتوديع البطولات ورحيل مدربين، هو المحصلة النهائية على جميع نتائج الفريق.

ويقدم لكم «الدستور» في السطور التالية، حصاد الزمالك مطلع العام الجديد (2023)

«أسوان يسقط الزمالك»

استهل الزمالك مشواره في مسابقة الدوري الممتاز خلال (2023)، بالسقوط أمام أسوان على ملعب الأخير، يوم 2 يناير الجاري في ثاني أيام العام الجديد، بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.

وعقب نهاية المباراة قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رحيل أسامه نبيه المدرب العام، بناء على طلب من فيريرا، بسبب المشادة الكلامية التي حدثت بين فيريرا ونبيه.

وواصل الفارس الأبيض نزيف النقاط المستمر، بعدما حقق تعادلا إيجابيا مع الداخلية على ستاد القاهرة الدولي، بهدف لكل منهما في إطار مباريات الأسبوع الـ«12».

ولم يختلف الوضع كثيرا في لقاء الاتحاد السكندري، حيث كان التعادل السلبي دون أهداف، هو النتيجة النهائية للمباراة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر.

أسوان 

«القمة الـ125 بوابة رحيل فيريرا»

كانت القمة الـ125، بين الزمالك والأهلي، والتي أقيمت 21 يناير الحالي، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الأسبوع الـ14 للدوري، وحسمها المارد الأحمر لصالحه بثلاثية كهربا ومحمد شريف (هدفين)، بمثابة التمهيد للإعلان رسميا عن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني عن تدريب القلعة البيضاء، بعدما ترك الأبيض القمة للأهلي مغردا بلا منافس.

القمة الـ«125» بين الزمالك والأهلي 

«بيراميدز يطيح بالأبيض من الكأس»

أطاح بيراميدز بفريق الزمالك من نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2021/2022)، عقب الفوز على الأبيض عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

 بيراميدز يطيح بالزمالك من الكأس 

«المحلة يكتب نهاية فيريرا»

 كتب فريق غزل المحلة نهاية مسيرة فيريرا التدريبية مع القلعة البيضاء في ولايته الثانية، عقب السقوط أمام زعيم الفلاحين على ملعبه بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، ليقرر مرتضى منصور عقب نهاية المباراة، توجيه الشكر للمدرب البرتغالي ومعاوني الأجانب، وتعيين أسامة نبيه بمنصب المدير الفني حتى نهاية الموسم الحالي (2022/2023).

المحلة يسقط الزمالك ويكتب نهاية فيريرا

«الفوز الأول الحسنة الوحيدة»

كان الفوز على فيوتشر إف سي، الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الأسبوع الـ16، بهدفين مقابل هدف، هو الأول والحسنة الوحيدة للزمالك خلال عام (2023)، في الظهور الأول أيضا لأسامة نبيه على رأس القيادة الفنية للفارس الأبيض وخير ختام لهذا الشهر، الذي كان مليئا بالانكسارات والأحزان لجماهيره.

 فيوتشر بوابة الزمالك للانتصارات 
ترك القمة الزمالك كأس مصر نسخة 2021 2022 قمة الدوري بيراميدز توديع كأس مصر الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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