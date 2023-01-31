المتهم بهتك عرض سودانية بأكتوبر: «استغليت صغر سنها وعاشرتها»

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، الثلاثاء، المتهم بهتك عرض فتاة سودانية إلى الجنايات.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصبية والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد؛ إذ وقعت عليها عينه فأرادها له زوجة رغما عن إرادة والدها.

وقال المتهم إنه استمر في إغوائها مستغلاً صغر سنها وقلة خبرتها، فمكنته من نفسها وتجردا من ملابسهما وعاشرها معاشرة الأزواج، فأخل بذلك بحيائها إخلالاً جسيماً، واعترف المتهم بالواقعة.