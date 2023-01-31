الثلاثاء 31 يناير 2023
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مروان حاتم يكشف كواليس مشاركته في معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

الكاتب مروان حاتم
الكاتب مروان حاتم

قال الكاتب مروان حاتم، إن كتاب «نادي المراهقين الأكثر نجاحاً» يتحدث عن المسؤولية والأمانة والصدق عند المراهقين، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من كتابته هو التعمق في مشاكل المراهقين، وإيجاد طرق مختلفة لمواجهتها وتخطيها والتغلب عليها.

تجربة الكتابة ساعدته في تغيير شخصيته

وأضاف «حاتم» خلال لقائه ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة TeN، اليوم، أن تجربة الكتابة ساعدته في تغيير شخصيته بشكل كبير، موضحًا أن المراهقة هي فترة هامة جداً في حياة الشخص، ولا يوجد عدد كافي من الكتب الذي يقدم الأفكار التي تدور في عقول المراهقين.

وأشار الكاتب الشاب إلى أنه قام بالكثير من عمليات البحث والقراءة حتى يتمكن من كتابة شئ مفيد ويساعد القارئ على تغيير رؤيته للعالم.

مروان حاتم يكشف كواليس مشاركته معرض القاهرة معرض القاهرة للكتاب

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