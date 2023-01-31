الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشاري مناعة: نوروفيروس فترة حضانته قصيرة جداً

نوروفيروس
نوروفيروس

كشف الدكتور أشرف عقبة استشاري أمراض المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس سابقًا، عن كيفية التفرقة بين نوروفيروس وبين التسمم الغذائي، موضحًا أن نوروفيروس يسمى بالتسمم الغذائي الفيروسي في بعض الأحيان حال إعداد طعام ملوث بهذا الفيروس وتناول عدة أشخاص منه سواء خضار أو فاكهة أو محار أو أسماك.

وأضاف عقبة خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن فترة حضانة نورو فيروس قصيرة جدًا، لان أعراضه تظهر خلال 12-24 ساعة من التعرض لمسببات هذا الفيروس، مشددًا على ضرورة غلي وتسخين الطعام في درجة حرارة أعلى من 100 درجة مئوية للتخلص من هذا الفيروس، والتخلص من أي غذاء ملوث بالفيروس بشكل أمن حتى لا يكون مصدر للعدوى.

استشاري مناعة يحذر من خطورة إصابة هذه الفئات بنورو فيروس

وأوضح، أن جميع الأعمار معرضة للإصابة بهذا الفيروس، ويظل الشخص ناقل للعدوى لمدة أسبوع حتى بعد شفاءه، منوهًا بأن النورو فيروس من الفيروسات المسئولة عن النزلات المعوية خاصة في فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة عدم وصول الإصابة للأطفال الرضع وصغار السن حتى لا يتعرضوا لنزلات معوية شديدة قد تسبب الجفاف، وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والتي قد يصابوا بضعف في الدورة الدموية الدماغية ونوبات من الغيبوبة نتيجة إصابتهم بالجفاف.

استشاري مناعة أسما اشرف عقبة التسمم الغذائي الدورة الدموية أمراض المناعة النزلات المعوية

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