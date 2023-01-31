محافظ الفيوم يطمنن على توافر السلع وأسعارها بأسواق ومحال إطسا

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بجولة ميدانية موسعة بمدينة إطسا، تفقد خلالها عدد من محلات البقالة والجزارة والأسواق، للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، والخضروات والفاكهة والسلع الأساسية بكميات تفي احتياجات المواطنين، وبيعها بالأسعار المقررة دون مغالاة.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وخلال الجولة، قام محافظ الفيوم، مترجلاً على الأقدام، بتفقد محلات بيع الخضروات والفاكهة ومحلات البقالة، والجزارة، بعددٍ من شوارع مدينة إطسا، وناقش التجار وأصحاب المحلات وعدد من المواطنين المترددين، والباعة، عن أسعار السلع والفواكة والخضروات، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالأسعار المقررة وعدم المغالاة.

وأكد المحافظ على التجار والباعة وأصحاب المحلات، خلال الجولة، بضرورة وضع أسعار على كافة السلع الغذائية، مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار الاسترشادية المحددة في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة في هذا الشأن.

ووجه الأنصاري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف المرور الميداني يومياً على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر المخصصة لبيع الخضروات والفاكهة، وكذلك المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافر وجودة المواد والسلع المعروضة، ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها، لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

كما تفقد المحافظ أعمال تغطية بحر القيلامون بإطسا بطول ألف و50 متراً، حيث تم الانتهاء من تغطية 485 متراً، ومتبقي 565 متراً، ووجه "الأنصاري" بتوفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ باقي أعمال التغطية، كما تفقد أعمال توسعة طريق الفيوم / إطسا، تميداً لبدء أعمال رصف الطريق ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة إطسا، بتكثيف أعمال النظافة، ورفع الاشغالات أولاً بأول، لتيسير حركة السير للسيارات والمارة.

وخلال الجولة، رصد "الأنصاري" بناء مخالف داخل الحيز العمراني بمنطقة السوداني، وعلى الفور وجه المحافظ، كلاً من رئيس مركز ومدينة إطسا، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بإزالة المخالفة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المبني في إطار من القانون، كما وجه بمراجعة الاجراءات القانونية لمبني آخر بمدخل مدينة إطسا، كما وجه ببحث حالة إحدى الغارمات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لسداد مديونيتها.

محافظ الفيوم يتفقد الأسواق والمحال التجارية بإطسا للاطمئنان

محافظ الفيوم يتفقد الأسواق والمحال التجارية بإطسا للاطمئنان

محافظ الفيوم يتفقد الأسواق والمحال التجارية بإطسا للاطمئنان

محافظ الفيوم يتفقد الأسواق والمحال التجارية بإطسا للاطمئنان