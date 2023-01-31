الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع فتاة من ذوي الهمم أسفل عجلات قطار في السنبلاوين

قطار
قطار

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الثلاثاء، بعد أن دهسها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بجوار محطة السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، حيث لم تنتبه لتنبيه القطار لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة "صماء".

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية،بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين يفيد بمصرع فتاة دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورها المزلقان المجاور لمحطة السنبلاوين.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارة الإسعاف، إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع فتاة تدعى إسراء أحمد عوض 21 عاما، مقيمة بحي الحوال بالمدينة متأثرة بإصابتها، نتيجة وقوفها الخاطئ على شريط السكة الحديد على المزلقان المجاور لمحطة السكة الحديد نتيجة اندفاع الهواء بقوة من القطار مما أدى إلى سقوطها أسفل عجلاته حيث لم تنتبه التحذيرات لأنها من ذوى الهمم صماء.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، تحت تصرف النيابة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فتاة مصرعها دهسها قطار السكة الحديد السنبلاوين

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وائل لطفي

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