بطريرك الكاثوليك يلتقي ممثلي الكنيسة في المرحلة القارية لسينودس

التقى أمس الإثنين، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ممثلي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالمرحلة القارية لسينودس الأساقفة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤، بلبنان، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وممثلو الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والرهبانيات المختلفة.

وتمت مناقشة الأسئلة الثلاثة، التي تدور حولها المرحلة القارية. تضمن اللقاء تبادل الأحاديث المختلفة بين الحضور، كما تمت مناقشة آليات التقرير الخاص بالكنيسة الكاثوليكية، المزمع تقديمه خلال انعقاد المرحلة القارية بلبنان.

ومن المقرر أن يتوجه وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، للمشاركة في فعاليات المرحلة القارية، بلبنان، وذلك في الفترة من الثاني عشر، وحتى الثامن عشر من فبراير المقبل.

الجدير بالذكر أن سينودس الأساقفة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤، يأتي تحت شعار "من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة، والرسالة".