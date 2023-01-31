اتفاقية الطيران المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية منطقة الطيران المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا حيز التطبيق الإداري، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أنه تم توقيع الاتفاقية في 15 نوفمبر2021، وتهدف إلى إزالة قيود السوق وإنشاء منطقة طيران مشتركة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي.

وتعني الاتفاقية أن جميع شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على تشغيل رحلات مباشرة من أي مكان في الاتحاد الأوروبي إلى أي مطار في أرمينيا، والعكس صحيح لشركات الطيران الأرمينية، وستتم إزالة جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، وستضمن الأحكام المتعلقة بالمنافسة المفتوحة والعادلة تكافؤ الفرص.

وستعمل أرمينيا على مواءمة تشريعاتها مع قواعد ومعايير الطيران في الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل سلامة الطيران وإدارة الحركة الجوية والأمن والبيئة والتنظيم الاقتصادي والمنافسة وحماية المستهلك والجوانب الاجتماعية.

وتماشياً مع التزامات اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، سيطلق الاتحاد الأوروبي في عام 2023 دعمًا شاملاً لبناء القدرات للطيران المدني في أرمينيا.

وعلاوة على ذلك، تم بدء مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين مع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في مارس 2022؛ لتقديم المساعدة الفنية لمساعدة أرمينيا بشكل أكبر في تعزيز قدرتها على مراقبة سلامة الطيران.

يشار إلى أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية والمعروفة اختصار باسم اياسا (EASA) هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي (EU) مناط بها المهام التنظيمية والتنفيذية في مجال سلامة الطيران المدني، مقرها في كولونيا، ألمانيا، تم إنشاء الإياسا في 15 يوليو عام 2002، وصوله إلى وظيفة كاملة في عام 2008، تولى مهام سلطات الطيران المشتركة (JAA). الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة قد تم منح البلدان (الافتا) مشاركة في الوكالة.

وتشمل مسؤوليات الإياسا إجراء تحليل وبحوث السلامة، واجازة المشغلين الأجانب، وإعطاء المشورة لصياغة تشريعات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقواعد السلامة وتنفيذها ورصدها (بما في ذلك عمليات التفتيش في الدول الأعضاء)، وإعطاء نوع، شهادة من الطائرات ومكوناتها فضلا من قبيل الموافقة على المنظمات العاملة في مجال تصميم وتصنيع وصيانة منتجات الطيران.