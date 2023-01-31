جهاز العاشر يعلن إحلال وتجديد شبكة الطرق منطقة المطورين والبنية التحتية

قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إنه في ضوء توجيهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة ، يتم تنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية وكذا إحلال وتجديد لشبكة الطرق داخل وخارج المدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الخطة تتضمن إحلال وتجديد الشبكات بمنطقة "المطورين" الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان والتي تبلغ مساحتها 6 ملايين متر مربع بمنطقة المجمعات الصناعية، كما يجري تنفيذ أعمال الطرق بالحي 3 والحي 31 بالمدينة وسيتم استكمال أعمال الطرق تباعا وأعمال تنسيق الموقع

كما يتم تطوير أعمال الطرق الداخلية بالمجاورة 16 وإنهاء أعمال الأسفلت، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت او أعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة.

وأشار "عمران" إلى أنه يجري مواصلة أعمال تطوير طريق " بلبيس- العاشر من رمضان "، واستكمال أعمال الإسفلت وباقي الأعمال التكميلية، مع أعمال القشط تمهيدا لأعمال الأسفلت النهائية للطريق.

كما وجه المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الإدارة الزراعية بالجهاز وتطوير الزراعة الميادين والأحياء على مستوى المدينة لتحسين الصورة البصرية بها ورفع كفاءتها أمام سكان المدينة والزائرين إليها، وكذلك توفير كافة الخدمات المقدمة من إدارة الزراعة فقد قامت الإدارة باستكمال أعمال تسوية المسطحات الخضراء والأشجار وزراعة الزهور بالحي 11.