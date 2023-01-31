اليوم.. «إعلام البرلمان» تناقش هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز وإقامة عمارات

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة مجموعة كبيرة من طلبات الإحاطة، منها الطلب المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن ما تم ملاحظته فى الآونة الأخيرة من هدم العديد من المباني ذات الطراز المعمارى المتميز وإقامة عمارات سكنية بدلاً منها.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن تقاعس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن القيام بدوره مما تسبب في استمرار تشويه المدن المصرية، وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر البزار، بشأن إهمال العناية بالمناطق الأثرية والتراثية والثقافية وهدم بعض منها (إخلاء بيت عباس العقاد وإزالته بمحافظة أسوان).

ويناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية ".

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة.



كما ينظر المجلس خلال الجلسة أيضا 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب ومن المقرر أن يقوم المجلس بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.