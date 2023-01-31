موقع عالمى يبرز استضافة العاصمة الإدارية أول برج يحمل علامة «فوربس» على مستوى العالم

أبرز موقع "جلوبال كونستركشن ريفيو" الاقتصادي العالمي، استضافة العاصمة الإدارية الجديدة "فوربس إنترناشيونال تاور"، أول برج يحمل علامة "فوربس" على مستوى العالم.

وقال التقرير، إن البرج يستخدم تكنولوجيا البناء الذكية والتقنيات المتطورة، حيث سيتعاون المطور العقاري السعودي Magnom ودار النشر Forbes في إنشاء برج مكتبي خالٍ من الكربون في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف التقرير، أنه من المقرر أن يصممه متخصص المباني الشاهقة في شيكاغو Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS + GG).

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في اليوم الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وفقًا لـ Forbes ، يأمل المشروع في "رفع معايير التصميم الأخضر ودفع حدود البناء الحديث".

توم اختيار AS + GG من قبل Magnom الذي تم تشكيله حديثًا لتصميم برج القاهرة في أبريل من العام الماضي.

يقع المبنى المكون من 55 طابقًا في منطقة الأعمال المركزية الشمالية بالعاصمة الجديدة، وستكون "مزودة بالخلايا الكهروضوئية" ، وأنظمة تدفئة وتهوية مؤتمتة بالكامل وستستفيد من تكنولوجيا البناء الذكية.

وقال مايك فيدرل، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس، إن المبنى سيكون أول برج دولي مستدام تحت اسم فوربس.

وأضاف أنه سيكون "برجًا متطورًا ومسؤولًا، حيث يمكن للشركات أن تزدهر في قلب واحدة من أكثر المدن شهرة في العالم".

وقال عبد العزيز التركي، رئيس شركة Magnom Properties، وشركتها الأم Rawabi Holdings: "إن أحد ركائز رؤية مصر 2030 الطموحة هو التنمية الحضرية ، وإطلاق برج Forbes الدولي، الذي تم إعداده للحصول على شهادة LEED البلاتينية، يعكس رؤيتنا للإعداد لمعايير جديدة في الاستدامة ".

وقال جوردون جيل، إن التصميم سيستخدم "العديد من التقنيات المتقدمة" ، والتي سيتم نشر تفاصيلها "في الوقت المناسب".