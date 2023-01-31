الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا صن»: مصر الوجهة المثالية للبريطانيين لقضاء العطلة الشتوية

شرم الشيخ
شرم الشيخ

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مصر الوجهة المثالية للبريطانيين لقضاء العطلة الشتوية، وشرم الشيخ الأفضل من حيث دفء الطقس والأسعار المخفضة لرحلاتها الاستكشافية، فضلًا عن شواطئها الرائعة وبحرها المليء بالشعب المرجانية والمثالي لممارسة الغوص.

وأضاف التقرير، أن شرم الشيخ كانت ذات يوم واحدة من أكثر الوجهات شعبية لقضاء العطلات بالنسبة للبريطانيين حتى عام 2015 ، وعندما أدى هجوم إرهابي على طائرة ركاب روسية إلى مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها، تم إيقاف جميع الرحلات الجوية لمدة أربع سنوات، مع قيام TUI بإعادة تقديم حزم العطلات في عام 2019.

جاء ذلك في أعقاب إصدار وزارة الخارجية البريطانية توجيهات جديدة، قالت فيها إن شرم الشيخ تعتبر آمنة بعد إصلاح أمن المطار.

ومع ذلك، بعد بضعة أشهر فقط، ضرب Covid - مما يعني أن منتجع العطلات شهد مرة أخرى انخفاضًا في مستويات السياح.

ولكن مع رفع القيود، أصبح الآن أفضل وقت للزيارة - شرم الشيخ مثالية لشمس الشتاء حيث نادرًا ما تنخفض إلى أقل من 20 درجة مئوية، حتى في ديسمبر ويناير.

لا يزال متوسط ​​درجة الحرارة حوالي 22 درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية، ولكنه يصل إلى أعلى مستوى له عند 38 درجة مئوية في أغسطس، هذا يعني أنه يجب عليك تجنب أشهر العطلة الصيفية بسبب درجات الحرارة القصوى، حيث تكون أفضل الشهور بين ديسمبر وفبراير لشمس الشتاء.

الخارجية البريطانية الرحلات الجوية الشعب المرجانية العطلة الصيفية العطلات العطلة الشتوية

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