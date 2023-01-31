الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«شارع بن يهودا».. رواية للكاتب أيمن السميرى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

غلاف رواية شارع
غلاف رواية شارع بن يهودا للكاتب أيمن السميري

يشارك الكاتب أيمن السميري، في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بأولى تجاربه الروائية «شارع بن يهودا».

وأيمن السميري، كاتب مصري درس الأدب الإنجليزي، والسينما واقتصاديات الطيران، نال عمله «تمثال الظهيرة الغريب» تكريمًا من اتحاد كتاب مصر، و«شارع بن يهودا» هي روايته الأولى بعد رحلة من الكتابات القصصية في الدوريات الأدبية المصرية والعربية.

ومما جاء على الغلاف الخلفي لرواية «شارع بن يهودا»، للكاتب أيمن السميري، نقرأ: «إنها بالفعل تل أبيب.. يرى الآن إسرائيل من تلك الشرفة العالية في بناية جوردن إن بشارع بن يهودا، ما الذي جاء به هنا بعد كل تلك السنوات من أسر أبيه في سجن عتليت، وموت عمه الغامض في اليمن؟.

يكاد لا يصدق أن رحلته الدائرية بين مصر والأردن وأمريكا قد مرت بكل هذه الأحداث الغرائبية، وكأن الأقدار قد دفعته دفعًا ليكون شاهد يقين على مسيرة وطن، منذ دخول طلائع جيش لويس التاسع عشر إلى المنصورة، والنكسة، وانهيار برجي مركز التجارة العالمي أمام عينيه في نيويورك حتى الفوران الأخير.

هو الآن يرى ببصيرة حادة، ويستطيع أن يعترف ويحكي لنا: هل كان إعدامه في ميدان العباسية محض كابوس؟ ما الذي ذهب به إلى جبل الكرمل في حيفا، وماذا كان يفعل في شارع بن يهودا؟

إنها الرحلة التي سيكملها القارئ؛ لأنه سيكتشف مع كل سطر، إنه كان مشاركًا في رواية الكاتب أيمن السميري الأولي «شارع بن يهودا».
يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «على اسم مصر.. معًا نقرأ نفكر نبدع»، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ويشارك فيها ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، إلى جانب مشاركة وزارات ومؤسسات مصرية.

رواية شارع بن يهودا الكاتب أيمن السميري معرض القاهره الدولي للكتاب الأدب الإنجليزي يشارك في معرض الكتاب 2023

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