أستاذ علوم سياسية: الصين تتفوق باستثماراتها فى أفريقيا على الولايات المتحدة

قال الدكتور أحمد عبدالدايم، أستاذ العلم السياسية، إن التنافس الآن الموجود على القارة الأفريقية لما بها من موارد طبيعية وهذا سبب التنافس الاقتصادي عليها.

القارة الأفريقية اقتصاد واعد

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القارة الأفريقية اقتصادها واعد ومهما استنزف منه خلال الفترة الاستعمارية، ولكنه مازال بخير، سواء من الناحية الزراعية أو موادر الطاقة المتجددة، والثروات المعدنية، فالقارة الأفريقية تمثل الاحتياطي العالمي للموارد.

وتابع، "عبدالدايم"، أن الشهر الجاري قام وزير الخارجية الصيني، بزيارة لخمس دول أفريقية وتبعه زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية لثلاث دول، وتبعها وزير الخارجية الروسي لست دول أفريقية هذا وإن دل يدل على شيء كبير للغاية وهو أن القوى المسيطرة على الاقتصاد العالمي تتنافس على الاقتصاد الأفريقي.

وأوضح أن اللاعب الأكبر على الاقتصاد الأفريقي هي الصين باستثمارات وصلت إلى 254 مليار دولار، والاستثمارات الأمريكية تدور حول 64 مليار دولار والرقم المعلن في القمة الأمريكية الأفريقية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد بتقديم 55 مليار دولار خلال 3 سنوات وستظل على الورق حتى موافقة الكونجرس وصانع القرار الأمريكي ولذلك أعلن الأخير عن 15 مليار دولار على ضوء زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية لتثبت للقادة الأفارقة أنهم في مرحلة جادة لتنفيذ الوعود.