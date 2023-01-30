الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«عبد الصمد» وكيلًا لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر

أبو بكر عبد الصمد
أبو بكر عبد الصمد

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تدرج وكيل الكلية الجديد في التعليم الأزهري وحصل على  (الليسانس) في الشريعة الإسلامية دور مايو 1994م من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتقدير عام: جيد جدًّا، وبدأ مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتاريخ 1 /4/ 2001م بتقدير: ممتاز، وواصل مسيرته العلمية وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بأسيوط بتاريخ 20 /6 /2004م بتقدير: مرتبة الشرف الأولى، وعين مدرسًا بقسم أصول الفقه (حنفي) كلية الشريعة والقانون بطنطا اعتبارًا من 1 /9 /2004م، ورقي إلى درجة أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه (حنفي) كلية الشريعة والقانون بالقاهرة اعتبارًا من 29/4/2020.

وتم تكليفه للقيام بعمل رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بقرار رئيس الجامعة اعتبارًا من 11/10/2020م وحتى 11/1/ 2023.

و أعير إلى كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بالرياض مدة ست سنوات، وعمل عضوًا بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وقام بالتدريس بالأروقة بالجامع الأزهر، كما قام بالقاء المحاضرات بأكاديمية الأزهر للأئمة والوعاظ، وقام بإلقاء الخطب والدروس بمساجد وزارة الأوقاف، وشارك في البرامج الدينية بإذاعة القرآن الكريم. 

قام بالإشراف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات، وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

أبوبكر يحيى عبدالصمد وكيلا الشريعة القانون جامعة الأزهر

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