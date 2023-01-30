الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على المصلين بمسجد «بيشاور» في باكستان

أُعرب الأزهر الشريف عن بالغ إدانته للتفجير الإرهابي الخسيس الذي استهدف المصلين في مسجد بمدينة «بيشاور» شمال غرب باكستان، اليوم الاثنين، في أثناء صلاة الظهر؛ والذي أسفر عن مقتل العشرات، وإصابة أكثر من 150 من المصلين الآمنين.

ويؤكِّد الأزهر أنَّ الاعتداء على المصلين الآمنين وعلى بيوت الله وانتهاك حرمتها وتحويلها إلى ساحة للقتل؛ عملٌ إجراميٌّ وإرهابيٌّ خسيسٌ، وفسادٌ وإفسادٌ في الأرض لا يرتكبُه إلا الضَّالون المُضلون الذين تجرَّدوا من تعاليم الدين والقيم الأخلاقية والإنسانية، وسعوا في الأرض ينشرون الخوف والرعب بين النِّاس، وكلُّ الشرائع السماوية بريئة من هذا العملِ الجبان.

ويتقدمُ الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى باكستان؛ حكومة وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، {إنا لله وإنا إليه راجعون}.