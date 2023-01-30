رسميا.. بروكسى يتعاقد مع كريم هانى لمدة ثلاثة مواسم

تعاقد نادي بروكسي مع كريم هاني لاعب أبو المطامير لتدعيم صفوفه في يناير الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد دفع المقابل المادي.

جاء ذلك بعد تألق كريم مع فريقه في دوري القسم الثالث، حيث كان قد تعاقد معه في الصيف الماضي قادما من الفيوم.

ويلعب كريم في مركز الجناح وصناعة الألعاب، وهو ناشئ سابق في صفوف سموحة.

ويمتد عقد بروكسي مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

ويعول بروكسي كثيرا على كريم هاني لتعويض غياب حسام جريشة الذي انضم لصفوف المصري في يناير الحالي، خاصة وأن اللاعب مواليد 2000،ويمتلك قدرات جيدة.

وتابع محمد حامد المدير الفني للفريق، اللاعب في الفترة الماضية، حيث تألق في مباريات مجموعة البحيرة وكفر الشيخ بدوري القسم الثالث.

من جانبه أكد محمد حامد أنه يثق في قدرات لاعبي بروكسي لتحسن النتائج في الدور الثاني لدورس القسم الثاني، مشيرا إلى أن الكل يؤدي الدور المطلوب منه ولكن هناك حالة من عدم التوفيق واجهت الفريق أثرت سلبيا على النتائج.

وأضاف أن الفريق يضم العديد من العناصر الجيدة، والتي تمتلك من الخبرات ما يؤهلهم لتحقيق النتائج المرجوة.

يذكر أن فريق بروكسي صاعد الموسم الحالي لدوري القسم الثاني، حيث نجح في التعاقد مع العديد من النجوم أبرزهم أحمد شكري ومحمود توبة وأحمد جمعة.

وينافس فريق بروكسي بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني والتي تضم فرق بحري، وسط منافسة ساخنة بين عدد من الفرق لحجز تذكرة الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل، وكذلك التواجد في دوري المحترفين الذي سيتم استحداثه في الموسم المقبل، ما يشعل المنافسة بين معظم فرق المجموعة مع انتهاء الدور الأول للبطولة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتقديم أداء ونتائج مميزة على أمل الصعود.