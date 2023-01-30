قررت جهات التحقيق المختصة، حبس أحمد طارق الشهير بـ"شوكولاته" 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام لجماعة "إرهابية" ونشر أخبار كاذبة.

وأمرت جهات التحقيق المختصة، أم حبس محمد حسام الدين الشهير بـ«بسة» وبسمة حجازي الشهيرة بـ «وردة»؛ لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وجاء القرار بعد رصد جهات التحقيق المعنية بث بسمة حجازي أخبارًا كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

كما قررت جهات التحقيق المعنية حبس محمد حسام الدين "بسه" بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية واستغلال نشر فيديوهات تحوي معلومات كاذبة.