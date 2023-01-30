الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

باريس سان جيرمان يكثف مفاوضاته للتعاقد مع حكيم زياش

حكيم زياش
حكيم زياش

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يستهدف التعاقد مع المغربي حكيم زياش، من صفوف تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فأن باريس سان جيرمان يأمل في التعاقد مع حكيم زياش قبل إغلاق الميركاتو الشتوي مساء غدًا الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يُمكن لباريس سان جيرمان تحقيق واحدة من الضربات الكبرى في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث يناقشون مع تشيلسي فكرة التعاقد مع لاعبهم حكيم زياش البالغ من العمر 29 عامًا.

وذكرت الصحيفة بأن زياش سيُرحب بالرحيل عن تشيلسي حيث لا يلعب بصفة أساسية مع المدرب جراهام بوتر، كما سيوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، على الرغم لعدم التوصل لاتفاق بين الناديين حتى الآن.

وأضافت “ليكيب” أن المناقشات تتقدم بسرعة كبيرة بين الناديين، في الوقت الذي رغب فيه مانشستر يونايتد بضمه، إلا أن زياش أعطى الأفضلية للانتقال لـ باريس سان جيرمان.

ويرتبط حكيم زياش بعقد مع تشيلسي حتى يونيو عام 2025.

وربطت تقارير صحفية حكيم زياش بالانتقال إلى برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.

وكانت تقارير قد أكدت رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع البرازيلي مالكوم مهاجم زينيت سان بطرسبرج الروسي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وانضم حكيم زياش لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ولعب 98 مباراة بقميص الفريق وسجل 14 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.

وفي الموسم الجاري، شارك زياش في 15 مباراة بمختلف البطولات وصنع هدفًا فقط.

حكيم زياش بدأ مسيرته في شباب فريق درونتن الهولندي، وانتقل منه إلى شباب هيرنفين في صيف 2004 في صفقة انتقال حر، واستمر ضمن صفوف الفريق وتدرج في المراحل العمرية للنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، ولعب موسمين للفريق الأول، وانتقل لنادي توينتي في 2014 وبعد موسمين انتقل لنادي آياكس أمستردام في 2016، وبعد 4 سنوات انتقل لتشيلسي.

ولعب حكيم زياش 440 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، وسجل 125 هدفًا وصنع 135 لمختلف الفرق التي مثلها.

حكيم زياش لعب للمنتخب الهولندي خلال المراحل العمرية للشباب، ثم اختار تمثيل المنتخب المغربي الأول، ولعب 50 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 11.

الانتقالات الشتوية باريس سان جيرمان تشيلسى الإنجليزى حكيم زياش زياش

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وائل لطفي

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