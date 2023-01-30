تموين مطروح: أطلقنا 19 منفذًا تابعًا لمعرض «أهلا رمضان» لتوفير السلع

قالت هند محمود، مساعد مدير مديرية التموين بمحافظة مرسى مطروح، إنه تم إطلاق عدد من المنافذ التابعة لمعارض “أهلاً رمضان” لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

تنفيذ المعارض

وقالت هند محمود، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن محافظة مطروح تضم وحدها 19 منفذًا تابعًا لمعرض “أهلا رمضان”، حيث ساهم عدد كبير من التجار في تنفيذ تلك المعارض.

أسعار السلع بـ"أهلاً رمضان"

وأضافت أن الدولة حريصة على توصيل تلك السلع لجميع المواطنين، ولهذا تم توفير عربات متنقلة للمواطنين اللذين يعيشون بمناطق نائية، معبرة:" بنوصل لكل المواطنين من مختلف الشرائح، السكر في المعرض بـ 14.5 جنيه والزيت بـ 35 جنيها، الأرز الكيلو 14.5".