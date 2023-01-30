الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرزهم خالد يوسف.. 5 مخرجين جدد في سوق الدراما التلفزيونية الرمضانية

الدراما التلفزيونية
الدراما التلفزيونية

دخلت مسلسلات موسم دراما رمضان 2023 مرحلة التجهيز والتصوير، ويظهر لنا العديد من الوجوه السينمائية الشابة الجديدة.

«الدستور» ترصد أبرز خمس مخرجين جدد في الموسم الرمضاني 2023

خالد يوسف يستقر في القاهرة بعد غياب سنوات ويحضّر لفيلم جديد | النهار

«خالد يوسف مسلسل سر السلطان »

يخوض المخرج خالد يوسف أول تجربة درامية في مسيرته وهي مسلسل «سره السلطان» تدور أحداثه ما بين زمني عصر الحملة الفرنسية على مصر في عام 1798 والعصر الحالي، ویبحث بطل الزمن الحاضر عن سر ولغز في الزمن الماضي، ومن خلال رحلة هذا البطل المليئة بالمغامرة، بل والصراع الذي یخوضه ضد من لهم مصلحة في ‎عدم كشف ھذا اللغز، نتعرف على تفاصيل القصة التاريخية حلقة بعد حلقة، وهي أيضًا مليئة بالأحداث والدراما المشوقة.

الليث حجو : مشكلة الدراما التركيز على النجم بينما الفن هو الغاية | اندبندنت عربية

ليث حجو في مسلسل الإمام الشافعي لـ خالد النبوي

يقود المخرج الليث حجو إخراج مسلسل "الإمام الشافعي" كأول مشاركة له في الدراما المصرية، بعد تألقه الفترة الماضية في الدراما السورية، ويشارك نضال الشافعي بطولة المسلسل ، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف.

عمرو صلاح في مسلسل «حمد الله على السلامة» لـ يسرا 

تعاقد المخرج عمرو صلاح علي إخراج مسلسل  حمد الله علي السلامة الذي تقدمه يسرا.

وتقوم يسرا من خلال العمل بدور أم لـ آدم الشرقاوي وهو الابن الأكبر والفنانة مايان السيد الابنة الصغرى، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تفضل تقديم الأعمال الكوميدية خلال الفترة الحالية كنوع من تغيير الأجواء الصعبة من أوبئة وغيرها.

علاء اسماعيل - ﺇﺧﺮاﺝ فيلموجرافيا، صور، فيديو

علاء إسماعيل في مسلسل «الصفارة» لـ أحمد أمين 

يستعد المخرج علاء إسماعيل لاخراج مسلسل الصفارة، لم يعتبر هذا العمل الأول بين أحمد امين وعلاء اسماعيل، فكان مخرجًا لبرنامج "البلاتوه" في أجزائه، بالإضافة على إخراجه لمسرحية أمين وشركاه التي قدمها عام 2019.

تامر نادي - E3lam.Com

تامر نادي في مسلسل «مذكرات زوج» لـ طارق لطفي

انتهى المخرج تامر نادي، من معاينة أماكن تصوير مسلسل “مذكرات زوج” الذي يخوض بطولته الفنان طارق لطفي وخالد الصاوي ونخبة من الفنانين، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

موسم دراما رمضان دراما رمضان الموسم الرمضاني مخرجين منتج

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مصر فى عالم متغير

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