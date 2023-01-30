الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شركات السياحة» تعلن آلية عمرة شهر رجب

عمرة
عمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، آلية عمرة شهر رجب لهذا الموسم 1444، في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار والغرفة.

وأوضحت في بيانها أن وزارة السياحة والآثار قد وافقت على طلب الغرفة بمد عودة معتمري الطاقة التشغيلية لشركات السياحة لرحلات العمرة عن شهر رجب لتصبح حتى يوم 5 شعبان بدلًا من يوم 28 رجب 1444 هـ.

كما أعلنت الغرفة أن آخر موعد سفر لمعتمري الطاقة التشغيلية لشهر رجب هو يوم 24، وآخر موعد لعودة المعتمرين بشهر رجب هو 5 شعبان.

وفي ذات السياق أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، أن وزارة الخارجية السعودية قد أطلقت خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين إلى المملكة العربية السعودية "جوا" إلكئرونيًا يأتى ذلك فى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقد أشارت الخارجية السعودية إلى أن هذه التأشيرة تصدر بشكل مجاني وفوري وتتيح للمستفيد الإقامة بالمملكة العربية السعودية لمدة 4 أيام وتمتد صلاحيتها إلى مدة ثلاثة أشهر.

كما أعلنت الخارجية السعودية أنه يحق لحاملي هذه التأشيرة التنقل في المملكة العربية السعودية وحضور الفعاليات السياحية التي تقام بالمملكة بالإضافة إلى أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

آليات الحصول على تأشيرة المرور للزيارة
وقد أعلنت عن آلية الحصول على التأشيرة، القيام بحجز عن تذكرة السفر ورفع طلب التأشيرة من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية أو طيران ناس، مشيرة إلى أنه يتم معالجة وإصدار التأشيرة إِلِكْتِرُونِيًّا بشكل فوري من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية.

وأوضحت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أنه سيتم إرسال التأشيرة بعد إصدارها إلى البريد الإلكتروني إلى المستفيد.

غرفة شركات السياحة تأشيرة المرور للزيارة المملكة العربية السعودية تذكرة السفر طيران ناس تاشيرة المرور

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وائل لطفي

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